До 2028 року поетапно в Україні підвищується вимога до трудового стажу для виходу на пенсію. Якщо раніше на пенсію у 60 років була можливість вийти, маючи 28 років стажу, то зараз для цього потрібні щонайменше 30 років трудового стажу. Про це повідомляє тематичне видання "На Пенсії" .

Якщо 60-річні не зможуть накопити 30 років трудового стажу, то у них все ще залишиться можливість вийти на пенсію, але лише у 63 роки. При цьому потрібно мати 20 років трудового стажу. 2028 року 60-річним потрібно вже матиме від 35 років стажу.

Можна буде вийти на пенсію, маючи лише 15-річний стаж. Однак такий привілей буде доступний лише тим громадянам, яким наступного року буде вже 65 років. А у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Ті ж українці, які не зможуть до 65 років накопичити 15-річний стаж роботи, взагалі не зможуть отримувати пенсійні виплати. Після досягнення 65 років вони зможуть отримувати лише соцдопомогу від держави. 2028 року вони повинні мати від 15 до 25 років стажу. Тобто вийти на пенсію стане ще важче.

У коментарях українці обурилися такою пенсійною реформою:

"Це знищення старих людей. Дуже багато людей не мають ні сили, ні здоров'я, навіть у 50 років. Що робити, руки на себе накладати?" ", "Говорили, що буде перерахунок пенсії за вислугу років і що пшик", "Тут молодим нема де працювати. Крутоборці! Отримали вже зі своїми законами", "Поки депутатам не дадуть мінімальної зарплати, яку вони вигадали, вони не зрозуміють як живуть звичайний народ"

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