Через фінансові проблеми та інші складнощі є ймовірність, що тарифи на газ можуть зрости.

Війна вплинула на економіку України, а також вдарила по енергетичному секторі. Виникли деякі проблеми й у газовій сфері. Тому існує велика ймовірність того, що тарифи на газ зростуть у ціні під час наступного опалювального сезону.

Експерт Олег Попенко в інтерв'ю для "24 Каналу" пояснив, чи підвищуватимуть у травні тариф на газ для населення.

Він розповів, що поки що дуже важко сказати коли і наскільки зросте ціна на газ, але це точно станеться через економічну ситуацію в країні. При цьому експерт додав, що ціни на газ у ЄС та на біржі у Лондоні навпаки впали на 400 доларів. Проте Олег Попенко припускає, що за нинішніх умов воно може відбутися в середньому до 11 – 12 гривень.

Експерт зазначає, що зараз розглядають поетапне підвищення цін. Тобто, спочатку подорожчання буде в середньому до 11 – 12 гривень. Після чого настане другий етап збільшення ціни та вартість зросте до 16 гривень.

На початку війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення окремими видами комунальних послуг. Тому з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться. Але подорожчання у будь-якому випадку буде, щоправда, не наступного місяця.

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