Українцям розповіли, чи очікувати на дефіцит фруктів в Україні і що буде з цінами.

В Україні за 2022 рік подорожчали усі категорії продуктів. Популярні овочі б'ють цінові рекорди й у 2023 році, та й вартість фруктів також залишається не дуже приємною для гаманців українців. Влітку не очікується дефіцит цих товарів, але експерти попереджають, що ціни не потішать українців навіть у цей період.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33%, але це, на жаль, ще не межа. Через вторгнення росії українці минулого року залишилися без мелітопольської черешні та херсонських кавунів. Цього року вони потроху потраплятимуть на ринки України, але їхня вартість "кусатиметься". При цьому сезон черешні цього року зрушить на початок травня. Продавці почнуть торгувати як вітчизняною ягодою, так і імпортною.

Максим Гопко також зазначив, що виробники полуниці можуть зіткнутися з підвищенням виробничих витрат через несприятливу погоду. Тому і ціна на цю ягоду стане вищою.

До того ж, через дощі сезон полуниці в Україні, ймовірно, розпочнеться пізніше – завжди ранні сорти ягоди в Україні з'являлися у продажу на початку травня. Польща як один із найбільших імпортерів полуниці в Україну також боїться цього.

Про ціну кавунів зараз рано говорити, але можна точно сказати одне – через те, що зросли витрати на виробництво, ціна не буде маленькою.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.

Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".