Безоплатно українці можуть отримати пральну машину, одяг різних торговельних марок, велосипеди, мотоцикл та інше майно.

Мова йде про безоплатну передачу 4 велосипедів, 318 одиниць одягу різних торгових марок, пральну машину «LG F2WN4S6S0», тренажер «Life Fitness Hammer Strenght», 300 одиниць поворотних механізмів, 938 одиниць комплектуючих до комп'ютера, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство юстиції України.

«Безоплатно передаємо разом з OpenMarket - СЕТАМ та Державною виконавчою службою пральну машину, тренажер, велосипеди, мотоцикл, одяг різних торгових марок та інше майно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заявку необхідно подати до 13 травня 2023 року. Заявку на отримання мотоцикла SPARK теж потрібно подати до 13 травня.

Отримати це майно безоплатно можуть військові формування, заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та інші.

Для того, щоб отримати безоплатну передачу військовим частинам треба контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Ці суб’єкти, як зазначають в Мінюсті, готують внутрішні документи для вилучення майна (наряд);

Після цього, при передачі майна, складається тристоронній акт про вилучення майна, сторонами якого є ДП «СЕТАМ», відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).

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