Родини загиблих військових мають право на виплату в розмірі 15 млн грн (вона виплачується впродовж 40 місяців).

Про це стало відомо з постанови Кабміну №168.

Щодо дітей військових - вони мають право на пенсію через втрату годувальника. Таке право надається батькам та дружинам полглиї у випадку, якщо вони є непрацездатними.

Виплата в розмірі 15 млн грн розділяться між дружиною (чоловіком у випадку гибелі військової), дітьми та батьками. Ще приблизно 13 тис. грн виплачується у якості допомоги на поховання (що дорівнює п'ятим прожитковим мінімумам).

Після звернення за виплатою в першую чергу можна отримати 20% суми (це 3 млн грн). Решту 12 млн буде виплачего впродовж 40 місяців. Щодо пенсії, то її розмір становить 70% зарплати загиблого військового. У випадку, якщо він має двох дітей і буде призначено дві пенсії, то розмір кожної становитиме по 50%.

Зазначається, право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника настає незалежно від тривалості служби військового. Розмір пенсії не може бути меншим двох прожиткових мінімумів для непрацездатних. Це 4186 грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень і більше ніж 1500 грн.

Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.