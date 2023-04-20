Багато благодійних організацій надають фінансову допомогу для українців. Серед них – Міжнародна організація Dorcas. Але гроші готові виплачувати лише певній категорії українців. Про це детальніше повідомило профільне видання "На Пенсії".

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Так, на грошові виплати можуть претендувати вразливі категорії українців, які втекли від війни. Грошову допомогу готові виплачувати переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях України.

Кошти виплачуються одноразово за три місяці на кожного члена сім'ї одночасно. Загалом сплачують 6600 гривень на одного українця. Гроші надходять до будь-якого відділення "Укрпошти" та передаються кожному у готівковій формі.

На Запоріжжі для українців існують такі умови реєстрації на допомогу: є довідка ВПО; пройшло більше 3 місяців після останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій і хтось має в сім'ї категорію вразливості.

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На Закарпатті допомогу виплачують тим українцям, у яких пройшов місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, є ще одна умова – потрібно мати хоч одну з уразливостей.

Допомогу дають таким вразливим категоріям українців: багатодітним сім'ям, інвалідам, одиноким матерям, якщо в сім'ї проживають діти до трьох років, людям з важкими хронічними хворобами і вагітним жінкам, а також людям похилого віку від 60 років.

Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг у березні цього року завершено.

Як Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень і більше ніж 1500 грн.

Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.