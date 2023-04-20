Деякі українці у двох областях можуть отримати додаткові виплати.

Багато благодійних організацій надають фінансову допомогу для українців. Серед них – Міжнародна організація Dorcas. Але гроші готові виплачувати лише певній категорії українців. Про це детальніше повідомило профільне видання "На Пенсії".

Так, на грошові виплати можуть претендувати вразливі категорії українців, які втекли від війни. Грошову допомогу готові виплачувати переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях України.

Кошти виплачуються одноразово за три місяці на кожного члена сім'ї одночасно. Загалом сплачують 6600 гривень на одного українця. Гроші надходять до будь-якого відділення "Укрпошти" та передаються кожному у готівковій формі.

На Запоріжжі для українців існують такі умови реєстрації на допомогу: є довідка ВПО; пройшло більше 3 місяців після останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій і хтось має в сім'ї категорію вразливості.

На Закарпатті допомогу виплачують тим українцям, у яких пройшов місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, є ще одна умова – потрібно мати хоч одну з уразливостей.

Допомогу дають таким вразливим категоріям українців: багатодітним сім'ям, інвалідам, одиноким матерям, якщо в сім'ї проживають діти до трьох років, людям з важкими хронічними хворобами і вагітним жінкам, а також людям похилого віку від 60 років.

Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг у березні цього року завершено.

Як Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень і більше ніж 1500 грн.

Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.