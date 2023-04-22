Так, ціни на курятину знов оновились, пише Politeka.net.
Наприклад, курячі стегна, які у березні продавали по 104,47 грн/кг, наразі доступні по 107,95 грн/кг.
Курячі гомілки, здігно з даними порталу Мінфін, минулого місяця реалізували по 74,90 грн/кг. У другій половині квітня середня ціна така - 74,95 грн/кг.
А от куряче філе значно подорожчало зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Падіння авіабомби в Бєлгороді, цей вибух не стане останнім: "Найцікавіше в цій історії…"
Страшна пожежа спалахнула після нової атаки "шахедів": через чорний дим не видно неба
Судно з росіянами на борту палає у морі: є поранені і зниклі безвісти
Росіяни атакували Київ "шахедами" з нової партії: скільки цілей вдалося збити
Також стали відомі ціни на яйця після Великодня.
Так, середня ціна на яйця «Квочка» сьогодні становить - 66,99 грн. Середньомісячні ціни у березні були - 72,06 грн.
Середня ціна десятка яєць «Ясенсвіт» - 74,12. У березні середньомісячний цінник був - 74,07 грн.
Додамо, на ситуацію з курятиною вплинули безліч чинників. Так, заслужений економіст України Олексій Плотніков зазначав, що серед них - подорожчання пального та електроенергії, збільшення логістичних витрат, а також наслідки курсової політики.
Експерти мають надію, що ситуація в економіці все ж буде поліпшуватись.
«Зростання цін було пов’язано з різким зниженням пропозиції на ринку і тим, що до моменту отримання допомоги від партнерів, Нацбанку доводилось фінансувати держбюджет, що призвело до сплеску інфляції та девальвації. Цього року ситуація більш стабільна.
Очікувати різкого зниження інфляції не варто», - цитує AgroNews старшого економіста CASE Україна Володимира Дубровського.
Нагадаємо, що в Україні тим часом ціни на цибулю б’ють усі рекорди – скільки доводиться платити.
Також повідомлялось, що ціна на незамінний продукт скоро досягне нового рекорду.
Крім того, Politeka.net писала, що популярні молочні продукти злетять у ціні.