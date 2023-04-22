Ціни на продукти після Великодня не падають, а продовжують зростати, побито нові цінові рекорди.

Так, ціни на курятину знов оновились, пише Politeka.net.

Наприклад, курячі стегна, які у березні продавали по 104,47 грн/кг, наразі доступні по 107,95 грн/кг.

Курячі гомілки, здігно з даними порталу Мінфін, минулого місяця реалізували по 74,90 грн/кг. У другій половині квітня середня ціна така - 74,95 грн/кг.

А от куряче філе значно подорожчало зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг.

Також стали відомі ціни на яйця після Великодня.

Так, середня ціна на яйця «Квочка» сьогодні становить - 66,99 грн. Середньомісячні ціни у березні були - 72,06 грн.

Середня ціна десятка яєць «Ясенсвіт» - 74,12. У березні середньомісячний цінник був - 74,07 грн.

Додамо, на ситуацію з курятиною вплинули безліч чинників. Так, заслужений економіст України Олексій Плотніков зазначав, що серед них - подорожчання пального та електроенергії, збільшення логістичних витрат, а також наслідки курсової політики.

Експерти мають надію, що ситуація в економіці все ж буде поліпшуватись.

«Зростання цін було пов’язано з різким зниженням пропозиції на ринку і тим, що до моменту отримання допомоги від партнерів, Нацбанку доводилось фінансувати держбюджет, що призвело до сплеску інфляції та девальвації. Цього року ситуація більш стабільна.

Очікувати різкого зниження інфляції не варто», - цитує AgroNews старшого економіста CASE Україна Володимира Дубровського.

Нагадаємо, що в Україні тим часом ціни на цибулю б’ють усі рекорди – скільки доводиться платити.

Також повідомлялось, що ціна на незамінний продукт скоро досягне нового рекорду.

Крім того, Politeka.net писала, що популярні молочні продукти злетять у ціні.