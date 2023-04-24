Ціни на продукти зростали протягом 2022 року. Зростання також продовжилося у 2023 році. Популярний овоч почав знову дорожчати після деякого здешевлення. Про це детальніше повідомляє профільне видання EastFruit.

Йдеться про цибулю, на яку знову відновилося зростання цін. Аграрії готові відвантажувати цибулю по 38 – 45 гривень за кілограм. Якщо порівняти показник із попереднім тижнем, то ціна стала дорожчою на 10%.

Більше того, якщо порівняти цінові показники з аналогічним періодом минулого року, то цибуля зросла в ціні в 3,7 раза. За прогнозами учасників ринку, збільшення ціни на цибулю збережеться до масового надходження до магазинів нового врожаю.

За даними Мінфіну, середня ціна цибулі зараз становить 56,94 грн за кілограм. Щодо білої цибулі, то її в магазинах продають за 88,90 грн. Також у магазинах можна купити синю цибулю - її в середньому продають за 51,26 гривень.

Таке зростання цін не несподіване, адже це сталося через відсутність поставок із Херсонської області, яка займала 35% українського ринку.

Варто також наголосити, що у 2023 році не буде імпорту з Туркменістану, оскільки раніше ці поставки проходили транзитом через територію росії.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

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Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".