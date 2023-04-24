Супермаркети в Україні змінили ціни на молочку, продукти цієї категорії ще більше здорожчали.

Перед Великоднем тижнем почали зростати ціни на молочку. Але незважаючи на те, що Великдень уже пройшов, такі продукти, як сметана, молоко і сир не поспішають падати в ціні. При цьому ціна відрізняється у кожному окремому магазині. Більше того, вартість цих продуктів харчування зросла ще більше. Це випливає з даних, які надав Мінфін.

Молоко "Простоквашине" 1% у пачці на 900 мл зараз продають у середньому за 38,11 гривень. Те саме молоко в березні можна було купити дешевше - за 900 мл потрібно було заплатити в середньому 38 гривень.

Щодо 900 мл пачки молока "Яготинське" 2,6%, то воно коштує сьогодні 40,75 гривень. У березні його можна було купити за 39,04 гривні.

Якщо взяти вартість сметани, то Мінфін надав ціни на ТМ "Президент" жирністю 15% та ТМ "Простоквашине" жирністю 20% за 340 г.

Так, сметана "Президент" зараз коштує в середньому 39,95 гривні, а в березні була ціна 39,12 гривні. Тим часом сметана "Простоквашино" жирністю 20% коштує в середньому 46,22 гривні, а місяцем раніше вартість була 44,45 гривні.

За даними Мінфіну, сир ТМ "Простоквашино" 9% на 300 г подорожчав у всіх супермаркетах. Так, за місяць у середньому вартість цього продукту з 65,56 грн. піднялася до 66,69 грн/кг.

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