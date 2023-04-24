Перед Великоднем тижнем почали зростати ціни на молочку. Але незважаючи на те, що Великдень уже пройшов, такі продукти, як сметана, молоко і сир не поспішають падати в ціні. При цьому ціна відрізняється у кожному окремому магазині. Більше того, вартість цих продуктів харчування зросла ще більше. Це випливає з даних, які надав Мінфін.
Молоко "Простоквашине" 1% у пачці на 900 мл зараз продають у середньому за 38,11 гривень. Те саме молоко в березні можна було купити дешевше - за 900 мл потрібно було заплатити в середньому 38 гривень.
Щодо 900 мл пачки молока "Яготинське" 2,6%, то воно коштує сьогодні 40,75 гривень. У березні його можна було купити за 39,04 гривні.
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Якщо взяти вартість сметани, то Мінфін надав ціни на ТМ "Президент" жирністю 15% та ТМ "Простоквашине" жирністю 20% за 340 г.
Так, сметана "Президент" зараз коштує в середньому 39,95 гривні, а в березні була ціна 39,12 гривні. Тим часом сметана "Простоквашино" жирністю 20% коштує в середньому 46,22 гривні, а місяцем раніше вартість була 44,45 гривні.
За даними Мінфіну, сир ТМ "Простоквашино" 9% на 300 г подорожчав у всіх супермаркетах. Так, за місяць у середньому вартість цього продукту з 65,56 грн. піднялася до 66,69 грн/кг.
Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.
Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.
Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".