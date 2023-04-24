В Україні можна буде отримати нову грошову допомогу від благодійної організації Eleos. На її здобуття мають право не всі категорії українців. Та й виплачують її лише у трьох регіонах України. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Eleos" у Facebook.
Зокрема, виплати можуть отримати лише українські жінки, які проживають у трьох регіонах України – у Києві, Київській області та Чернігівській області.
Насамперед грошова допомога призначена для жінок-переселенок, які тимчасово оселилися у цих регіонах. До того ж допомогу від організації можуть отримати також корінні мешканки цих регіонів України.
Так, українкам пропонують спочатку пройти навчання зі створення власного бізнесу. Навчання пропонується безкоштовне, а після нього жінки матимуть змогу отримати фінансову допомогу на розвиток власної справи. Розмір такої допомоги складає 2 тисячі євро.
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Насамперед потрібно зареєструватися для участі у цій програмі та заповнити анкету за такими посиланнями:
- м. Київ: https://forms.gle/Ynn6pzMU26UzLmmQ6
- Київська область: https://forms.gle/XAchfB4DxaQP3QUbA
- м. Чернігів: https://bit.ly/3GWIIiu.
Пріоритет надаватиметься жінкам, які належать до соціально вразливих категорій:
безробітним; з низьким рівнем доходу; тим, хто самостійно виховує дітей; багатодітним матерям; тим, що мають у сім'ї інвалідів та які є членами сімей загиблих.
Потрібно встигнути заповнити заявку до кінця 24 квітня.
Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг у березні цього року завершено.
Як Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень і більше ніж 1500 грн.
Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.