В Україні продовжують дорожчати харчові продукти, що веде до подорожчання страв у громадському харчуванні. До того ж ранкова кава вдарить по кишені українців. Зокрема, українці часто купують у магазинах цукор, молоко та каву, які останнім часом сильно подорожчали. Про це йдеться на порталі Мinfin.

Зокрема, за місяць кави побільшало в ціні майже на 20 гривень. Так, за місяць напій зріс у вартості зі 158 гривень до 177 гривень. Така ціна пропонується за пачку 120 г. Зазначається також, що з січня до березня 2023 року подорожчали різні марки кави-розчинної.

За словами постачальників кави, це не останнє подорожчання. Так, очікуються дві хвилі підвищення цін: на 30% – навесні, на 45-50% – восени.

Тим часом власники кафе відзначають, що не збираються значно збільшувати вартість філіжанки кави.

Варто зазначити, що аналітики economics.novyny пояснили, що зростання на каву пов'язане в першу чергу з неврожайністю в головних країнах постачальників. Так, неврожай спостерігався у Колумбії та Бразилії.

Наприклад, через це вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка зросла в середньому на 30%, а робусти – на 19%. Минулого року кава зросла на 35-40%.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.

Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".