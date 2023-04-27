В Україні значно змінилися ціни на популярні овочі. Зокрема деякі подешевшали, інші навпаки зросли в ціни.

Ціни на цибулю, огірки та помідори останнім часом значно змінилися. Незабаром на прилавки надійде сезонна продукція. Аналітик аналітичного центру Олексій Кущ у коментарі OBOZREVATEL розповів , чи варто очікувати зміни вартості, коли сезонні овочі надійдуть у продаж.

За даними Мінфіну, кілограм червоних помідорів зараз у середньому можна купити за 99,87 грн. На місяць раніше їх продавали дорожче: у середньому за 116 грн.

До того ж, в Україні ціна на гладкі огірки значно знизилася. Зокрема, на 27 квітня кілограм коштує в середньому 118,65 грн., а в березні їх продавали 143,38 грн.

Тим часом кілограм цибулі ріпчастої продають у магазинах за 57,54 грн, а місяць тому її можна було купити дешевше за 56,08 грн.

За прогнозами аналітика Олексія Куща, навіть після надходження сезонної продукції значного падіння ціни на овочі не буде.

Тим часом аналітик Центру досліджень продовольства Павло Мартишев очікує на літнє зниження цін на помідори та огірки, коли ринок отримає свіжу українську продукцію. Основні сезонні овочі прибудуть наприкінці травня – на початку червня.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.

Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".