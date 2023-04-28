Ціни на такий популярний овоч як морква поповзли вгору через сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності оптових компаній.

Так, оптові партії моркви надходять у продаж по 33-40грн/кг ($0,90-1,09/кг), повідомляють аналітики EastFruit.

І це в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Таке зростання цін пояснюється сезонним виснаженням запасів якісної моркви в українських господарствах. Учасники ринку скаржаться, що оптові компанії дедалі частіше зазнають труднощів із придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

Також зазначається, що наразі виробники України вже продають моркву в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці квітня минулого року.

При цьому не виключається, що ціни на моркву продовжать зростати за умови, що попит на утримуватиметься на тому самому рівні.

Зазначимо, попри рекордне зростання цін на деякі овочі в Україні, їхня вартість ще зростатиме на третину.

Так, за словами голови ГО "Українська аграрна асамблея" Олександра Гапона, ціни на ранні овочі щороку підвищуються навесні, проте в цьому році це посилює кілька факторів.

Зокрема, втрачені 30% територій, де в тому числі вирощувались тепличні овочі.

Тому, наприклад, помідори їдуть переважно з Ізраїлю та Іспанії. При цьому Туреччина через жахливий землетрус обмежила експорт помідорів і це теж впливає на їхню ціну.

Додамо, тим часом Національний банк України оновив макроекономічний прогноз.

Так, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік – з 18,7% до 14,8%. Далі інфляція продовжить сповільнюватися: до 9,6% у 2024 році, до 6% у 2025 році.

Прогноз зростання ВВП у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0% з огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику.

Однак у Нацбанку зазначили, що триваліший термін воєнних дій та їх вища інтенсивність можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань.

Нагадаємо, українців попередили про відчутне подорожчання продуктів.

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