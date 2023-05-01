Українці зобов'язані сплатити податки за квартири. Зокрема це стосується навіть тих квартир і будинків, які придбали давно. За них доведеться платити, якщо вони відповідають критеріям щодо сплати податку. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

Уточнюється, що потрібно платити за квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки, площа яких перевищує 120 квадратних метрів.

За один квадратний метр розмір податкової ставки не може бути вищим за 1,5% від мінімальної зарплати, яка була встановлена ​​на 1 січня того року, за який сплачується податок на житло.

Податком оподатковується та площа, яка перевищує норми. Тобто, якщо площею квартири 70 квадратних метрів, то оподаткуванню підлягають лише "зайві" 10 квадратних метрів.

Таким чином, якщо у вас є 10 квадратних метрів "зайвої" житлоплощі, то вам доведеться сплатити за неї 900 гривень податку. Така сума сплачується щорічно.

При цьому, якщо у вас є особливо розкішне житло (квартира понад 300 квадратних метрів і будинок понад 500 "квадратів"), то вам додатково раз на рік доведеться сплатити ще 25 тисяч гривень податку за свої апартаменти.

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