Останнім часом ціна на продукти не перестає дивувати українців. Ціни зростають і не збираються зупинятися. У багатьох областях України зараз фермери розпочали зрізання спаржі. І здавалося б, що ціна має бути більш-менш адекватною, але все навпаки - вартість спаржі побила рекорд.
Так, агроном Володимир Білко зазначив, що роздрібна ціна на цей овоч коливається в межах 300 гривень за кілограм. Ще минулого року, який також не був легким для фермерства, спаржу продавали в магазинах по 220-250 грн/кг частинами, а опт тримався на позначці від 150-200 кг/грн.
Експерт зазначив, що попит на спаржу зростає, тому площі посадки цього овочу зростатимуть. Що стосується зростання ціни на овоч, то тут річ у тому, що сталося подорожчання ресурсів. До того ж, зросла оплата праці працівників. За день збору сплачують 600 гривень, а торік платили 400 гривень.
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Погода цього року склалася сприятливою для посадки спаржі. Хто з фермерів та агрономів з осені встиг підкинути добрива, у них все склалося чудово з урожаєм. Навесні також можна було знайти вікна та підгодувати спаржу. Оскільки зима була помірною, то запас вологи є достатнім.
Джерело: Аgronews.
Нагадаємо, що популярні овочі порадували здешевленням.
Як Politeka повідомляла, ціна на популярний продукт поповзла нагору, що стає делікатесом для українців.
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