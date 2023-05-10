Ціни на популярний продукт знову зросли, хоч зовсім нещодавно українці раділи його здешевленню. Так, подорожчання спостерігається у сегменті популярного м'яса. Йдеться про такий продукт, як свинина. Причому високі ціни та подорожчання спричинили скорочення Україною купівлі цього м'ясного продукту за кордоном.

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Зокрема, середня ціна охолодженої свинини у квітні становила 195,5 гривень за кілограм продукту. Ця ціна зросла на 8,4% або на 15,2 грн/кг вище, ніж на місяць раніше.

За даними аналітиків, найсильніше подорожчав ошийок. Він подорожчав у ціні на 13,3%, у середньому до 224,5 гривень за кілограм. Також серед частин продукту, що найбільше подорожчали, – вирізка (225,5 грн/кг) і корейка (218 грн/кг).

Як зазначають аналітики, подорожчання цього м'ясного продукту є типовою сезонною поведінкою цін, адже саме цього місяця традиційно припадає святкування Великодня або підготовка до свята. Тому і попит на свинину значно зростає.

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Окрім сезонного чинника, цього року на подорожчання ціни вплинуло й рекордне зниження імпорту продукту, поряд із падінням внутрішнього виробництва свинини в Україні. Тобто попит на цей популярний продукт перевищив пропозицію, що неминуче спричинило зростання цін.

Джерело: профільна асоціація "Свиноводи України".

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