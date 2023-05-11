В Україні стрімко подорожчав звичний для українців овоч, який так багато люблять.

Останнім часом ціни на продукти дивують своїми постійними стрибками. Вартість продуктів трохи падає, а потім починається нове подорожчання. На цей раз подорожчав популярний овоч, який є в раціоні буквально кожного українця.

Зокрема, молода картопля стрімко подорожчала. Ціна на цей продукт побила ціновий рекорд. Овочі зараз коштують у 10 разів дорожче, ніж продавали цей продукт минулого року. Такого величезного розриву в ціні немає в жодному продукті в сегменті овочів.

На найбільшому оптовому ринку України у Львові - "Шувар", ціна на продукт - рання картопля злетіла до 45-55 гривень за кілограм. Подорожчання дуже помітне. Також варто зазначити, що ціна на картоплю торішнього врожаю стартує від 4,5-5 гривень за кілограм.

Судячи з даних Мінфіну, зараз цей популярний продукт можна купити в магазинах у середньому по 34,90 гривень за кілограм. Подорожчання продукту за місяць можна з легкістю помітити, адже молода картопля у квітні коштувала по 13,96 грн.

Однак ціни на популярні продукти, а саме на овочі та фрукти, все ж таки почнуть знижуватися. Це станеться тоді, коли збільшиться пропозиція вітчизняних виробників. Зокрема ціни впадуть у першій половині червня.

Джерело: Agrotimes.

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