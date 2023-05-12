З початку травня в Україні почали змінюватись ціни на низку продуктів харчування.

Після подорожчання продуктів харчування на 35% за 2022 рік, ціни на деякі продукти почали дешевшати. Це пов'язано з тим, що стало теплішим і зросла пропозиція від приватних фермерів.

Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів ціни на які продукти почнуть зменшуватись і скільки протримається така тенденція.

Зокрема експерт прогнозує, що коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників ціни на деякі продукти піде вниз. Йдеться про ціну на такі продукти: молоду картоплю, капусту, моркву та буряк. Така тенденція може зберегтися до кінця літа.

До того ж почне дешевшати гречана крупа, адже минулого року українські фермери збільшили посіви гречки для вітчизняного ринку. Також дешевшими стали ціни на яйця.

За даними Мінфіну, на сьогоднішній день середня ціна на улюблений продукт багатьох українців – яєць "Квочка" – 67,37 грн за 10 штук. Яйця курячі "Ясенсвіт" продаються у супермаркетах у середньому по 68,12 грн за десяток, тоді як у квітні вони коштували 74,12 грн. Очікується, що до червня яйця подешевшають ще на 20-30%.

Що стосується цін на такий популярний продукт, як гречка, то, за даними Мінфіну, крупа подешевшала з початку травня. Так, кілограм найпопулярнішої крупи коштує в середньому 52,43 гривні. Ще місяць тому ціна на продукти в середньому стояла на позначці 55,10 за кілограм.

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