Після подорожчання продуктів харчування на 35% за 2022 рік, ціни на деякі продукти почали дешевшати. Це пов'язано з тим, що стало теплішим і зросла пропозиція від приватних фермерів.
Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів ціни на які продукти почнуть зменшуватись і скільки протримається така тенденція.
Зокрема експерт прогнозує, що коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників ціни на деякі продукти піде вниз. Йдеться про ціну на такі продукти: молоду картоплю, капусту, моркву та буряк. Така тенденція може зберегтися до кінця літа.
До того ж почне дешевшати гречана крупа, адже минулого року українські фермери збільшили посіви гречки для вітчизняного ринку. Також дешевшими стали ціни на яйця.
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За даними Мінфіну, на сьогоднішній день середня ціна на улюблений продукт багатьох українців – яєць "Квочка" – 67,37 грн за 10 штук. Яйця курячі "Ясенсвіт" продаються у супермаркетах у середньому по 68,12 грн за десяток, тоді як у квітні вони коштували 74,12 грн. Очікується, що до червня яйця подешевшають ще на 20-30%.
Що стосується цін на такий популярний продукт, як гречка, то, за даними Мінфіну, крупа подешевшала з початку травня. Так, кілограм найпопулярнішої крупи коштує в середньому 52,43 гривні. Ще місяць тому ціна на продукти в середньому стояла на позначці 55,10 за кілограм.
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