Споживач газу повідомив «Нафтогазу України», що він навіть готовий судитися з компанією.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» буквально довела людину до відчаю повідомленнями про борги, яких, як запевняє споживач, не існує.

На сторінці «Нафтогаза» у Facebook чоловік розповів, що він сплачує рахунки за газ вчасно, але все одно його переслідують повідомленнями про заборгованість.

«Припиніть надсилати мені повідомлення про "заборгованість". Оплату роблю вчасно згідно показів лічильника, самі покази теж передаю вчасно. Все це є на вашому сайті. То чому ви всі претензії висуваєте мені, а не Дніпрогазу, який вважає, що одна людина у хрущівці споживає щомісяця 25-27 кубів газу?», - обурюється споживач газу.

Чоловік також запевнив «Нафтогаз», що готовий вирішувати цю проблему у суді.

«Якщо вам здається, що натиснути на одну людину легше, ніж на "партнера" по бізнесу, подавайте на мене в суд, там і будемо розбиратись. Дніпрогазу дані по своїй квартирі я передавав, вони це проїгнорували», - повідомив споживач.

Реагуючи на такий крик душі, «Нафтогаз» повідомив, що з ситуацією вдалося розбіратися. Також у «Нафтогазі» додали, що детальну інформацію надали обуреному споживачу в особистих повідомленнях.

Додамо, раніше «Нафтогаз» нагадав клієнтам про передачу показань газового лічильника оператору ГРМ.

«Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця», - зазначали в «Нафтогазі».

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