«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», я вже втомилася з вами з’ясовувати стосунки».

Про це, як пише Politeka.net, на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook поскаржилась одні зі споживачок, яка отримала черговий рахунок.

Жінка повідомила, що сплачує по лічильнику, але «борги» ростуть.

«Щомісяці сплачую по лічильнику. На початку квітня відображалась переплата 900 гривень, а наприкінці квітня принесли квитанцію, бе сума боргу понад 5 000 гривень. Ви серьйозно?», - обурюється споживачка.

Жінка зізнається, що в неї бракує слів для того, щоб висловитись з приводу такої ситуації за «Нафтогазом».

«Нема слів просто. Показники передаємо через особистий кабінет вам, але за їхнє врахувавння до рахунків ви не відповідаєте. То як? Розрахунки «зі стелі», борги ростуть в геометричних прогресіях. Що коїться взагалі?», - не розуміє споживачка газу.

У «Нафтогазі», відповіли на скаргу. Преставник газопостачальної компанії повідомиив, що рахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

Якщо споживач не згоден з нарахуваннями та об’ємами, які «Нафтогазу» передав його облгаз, звернутись потрібно саме до облгазу.

«Потім якщо за Вашим рахунком оператор ГРМ зробить корегування об'ємів, то вони повинні передати ці данні нам. Після того, як ми отримаємо ці дані, за Вашим особовим рахунком буде здійснено перерахунок але у наступному місяці після місяця отримання скорегованих об'ємів», - додали в «Нафтогазі».

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