«Київводоканал» зробив термінову заяву, яка стосується води в домівках мешканців і гостей української столиці.

«Київводоканал» запевнив, що якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам.

«Інформація про холерну паличку не відповідає дійсності», - підкреслив «Київводоканал», додаючи, що в мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

У "Київводоканалі" наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіН наразі немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини», - наголошують у «Київводоканалі».

Додамо, раніше мешканців Херсона попередили, що дезинфікують воду у мікрорайоні Корабел. Тож пити і використовувати воду з кранів для приготування їжі - не можна.

Для дезінфекції використовується гіпохлорит натрію, щоб очистити мережу від осаду, який накопичився у водоводі, та знищення збудників хвороб.

Тимчасово вода придатна лише для технічних потреб.

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