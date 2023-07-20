Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."

Користувачі застосунку Monobank повідомляють, що видає помилку, пише Politeka.net.

«Помилка мобільного застосунку. Щось пішло не так…», - повідомляється на сторінці Monobank в застосунку.

Користувачі також повідомляють, що наразі неможливо переказати кошти на іншу карту чи поповнити мобільний рахунок.

Раніше українці поскаржились на інші проблеми з Monobank:

"Холєра, коли ви нарешті квитанції при переказі на банку будете видавати? Ще з лютого прошу. Задовбали. Найбільш незручний банк, якби не донатив волонтерам, ніколи б з вами не мав справи",

«Списують кошти без всяких пояснень. Просто кажуть, за блокуйте картку і відкрийте нову. Це все вирішення питання після звертання на гарячу лінію»,

«Спілкування зі службою підтримки викликає бажання закрити всі картки в банку. Є проблема з зарахуванням на картку системи Мастеркард. Останні відповіли, що глобальної проблеми в них немає, а розібратися можуть вони по запиту банку. Банк пише, що проблеми немає і пропонує переоформити картку. Тобто, так можна переоформлювати картки до нескінеченності? Чому тоді зі старту пропонують Майстеркард? Остання порада - вишенька. Я можу щотижня перевипускати картку»,

«От чому потрібно вирішувати проблеми які створив банк! Платили з фіз.карти податки - вони не сіли в кабінеті. В тех підтримці монобанку - з нашої сторони все Ок. Зверніться до отримувача.

Я, який сплатив правильно податки - на правильний рахунок повинен звертатись до податкової, із-за того, що Ви монобанк не змогли вписати ІПН в платіжку?! І це я повинен писати заяви, вирішувати проблеми. А з Вашого боку все добре - платіж пішов з банку.

Які Ви молодці! Ще одне підтвердження, що треба шукати новий банк…», - скаржаться клієнти Monobank на сторінці Monobank в Facebook.

ОНОВЛЕНО:

Керівництво Monobank підтвердило збій:

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую".

Останні новини України:

ПриватБанк обнулив українцям ліміт на банківській картці.

Також повідомлялось, що ПриватБанк блокує рахунки українців.

Крім того, Politeka.net писала, що "Ощадбанк" розлютив українців вимогою.