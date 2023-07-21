На небезпеку «Ощадбанк» вказав на своїй сторінці в Facebook. Так, один з клієнтів «Ощадбанк» повідомив про рекламу нібито від «Ощадбанк».

«У Viber запущено рекламу, нібито від Ощадбанку можна отримати 6500 грн…», - розповів клієнт.

У відповідь співробітниця «Ощадбанк» підкреслила, що банк до цих дій немає ніякого відношення:

«Дякуємо за сигнал. Звісно, це шахрайські дії. Не рекомендуємо переходити за посиланням та передавати будь-які персональні дані», - йдеться у терміновому повідомленні співробітниці «Ощадбанк».

Додамо, раніше «Ощадбанк» попереджав про листи від шахраїв.

Так, «Ощадбанк» попереджав про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок.

«У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити! Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку», - йшлось у повідомленні "Ощадбанк».

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