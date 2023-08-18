Грошові компенсації вже надходять на рахунки українців, які їх потребують.

Нову інформацію щодо грошових компенсацій оприлюднив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Інформація стосується грошових компенсацій за програмою єВідновлення. Синєгубов повідомив, що мешканцям Харківшини вже призначили виплат на 98,1 млн. гривень.

«Комісії ухвалили рішення про надання 1226 компенсацій. З них 9,3 млн грн вже надійшли на рахунки людей. Кошти отримують жителі всіх 7 районів Харківщини, чиї будинки та квартири постраждали внаслідок російської агресії», - розповів Синєгубов.

Щодо кількості грошових компенсацій, то на даний момент, як зазначаєтсья, найбільше компенсацій погоджено в Харківському районі – 37,1 млн грн.

У місті Харків схвалено виплати на суму майже 14 млн грн.

На другому місці – Ізюмський район, де ухвалили рішення щодо компенсацій на суму 30,4 млн грн.

Компенсації на 15,7 млн грн для відновлення осель нараховано жителям Чугуївського району. 9,4 млн грн отримають жителі Куп’янщини.

Також озвучено, скільки мешканців Харківщини потребують компенсацій.

«Загалом на сьогодні в Харківській області зареєстрували 11365 заяв на компенсацію», - уточнив олег Синєгубов, підкресливши, що буде прискорено їх обробку.

Нагадаємо, програма «єВідновлення», дозволяє людям, чиї домівки були пошкоджені внаслідок бойових дій, отримати до двохсот тисяч гривень компенсації на ремонт житла.

«Ця програма розрахована на компенсацію людям за пошкоджені житлові приміщення. Це або приватний житловий будинок, або багатоквартирний житловий будинок, що має незначні пошкодження. Люди можуть подати заявку через застосунок "Дія", щоб отримати компенсацію на проведення відновлювальних робіт», - розповідали в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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