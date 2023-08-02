Український співак і екссоліст гурту «Врємя і Стєкло» Позитив розповів про свою дуже небезпечну поїздку у сіру зону, від якої відмовились інші артисти.

Позитив розповів, що був у сірій зоні, а саме у населеному пункті під Донецьком, пише Politeka.net.

За словами Позитива, пропозицію про поїздку він отримав від свого друга, відомого ведучого і волонтера Дениса Хрістова. Також Позитив уточнив, що під час цієї поїзки вони потрапили під обстріл.

«Дєньчик мені сказав: «Я пропонував усім артистам їхати туди, але їм сказали, що краще не треба. Туди краще не їхати, бо там з тобою може статися все, що завгодно, і навряд чи тебе звідти хтось вивезе. Там і зв’язку немає. Але там діти», - розповів Позитив в інтерв'ю "Слава +", з чого почалася його небезпечна подорож у сіру зону.

Співак уточнив, що поїздка відбулась у цей Новий Рік і вони хотіли привезти дітям подарунки.

«Я сказав: «Чим я ліпший за цих дітей? Поїхали, привеземо їм подарунки!». Дякуючи волонтерам і фондам ми зібрали для них планшети, бо в них є Старлінк і вони в підвалі вчаться. І ми їм подарували планшети», - згадує Позитив.

Позитив розповів, що цей населений пункт у сірій зоні знаходиться під Донецьком.

«Але там є родини, це під Донецьком, які досі залишаються, щоб допомогати. Наприклад, ДСНС їм залишили машину і пожежну частину. І якщо є приліт в сусідській дім, то вся родина їде гасить пожежу…».

На наступний день після відїзду Позитива цю пожежну частину ворог розніс. Глава сімейства отримав травми.

«Але ці родини залишаються там, бо вони вірять, що незабаром буде перемога і вони як захисники цього свого села…», - розповів Позитив.

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