Український актор та сценарист студії «Квартал 95» Руслан Ханумак вирішив також прийняти участь у дивному обговоренні, яке спровокував співак і екссоліст гурту «Врємя і Стекло» Позитив.

Галас спалахнув на сторінці Позитива в Інстаграм, пише Politeka.net.

Там Позитив хотів пояснити свою позицію, яку висловив на шоу і яка стосується такої теми, як депіляція у дівчат. Позитив зазначив, що його слова стосовно цієї теми були виразом його особистої думки, а не спробою нав’язати її іншим чи дискримінацією.

«Мене запитали — я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки», - заявив Позитив, спровокувавши на своїй сторінці цілу хвилю обговорень.

Засвітився у коментарях і актор та сценарист студії «Квартал 95» Руслан Ханумак, який констатував, що «мохнатки» «кипишнули» після повідомлення майстра лазерної епіляції, що «волосся на тілі, особливо на тілі жінки – це виглядає огидно».

Йому теж вирішили відповісти, в тому числі пригадавши скандал з піснею «Дика дичка».

«Ось саме тому твоя пісня вважається знеціненням, твої коментарі та як ти називаєш дівчат показують твої цінності. Піксельна спідничка, ох».

«Дикадичка піксєльна спідничка», відгукнувся чєлік, який потребує додаткового кенсилінгу»,

«ооо, де скандал, там і ви. Горбунова вже не підтримуєте?»,

«Мохнатка це те, що в вашій голові, бо інакше, як ще пояснити такий потік лайна у вашому повідомленні»,

«Що можна чекати від людини, яка пише лайно, а не пісні. Як не було поваги до жінок в піснях, так і в житті її нема. Мало хейту? Раніше дуже гарно мовчав і зараз раджу стулити рота»,

«Чувак, в тебе буквально на морді купа волосся, називати когось мохнатками з твого боку дуже кумедно виглядає»,

«Ти звідки виліз? Іди співай дику дичку, гладенький»,

«Мало того, що творчість лайно, так це ще й відображення твоєї особистості»,

«Який же ти огидний…»,

«Сам такий»,

«Ти своє обличчя бачив?», - пишуть у відповідь до коментаря Руслана Ханумака жінки.

Нагадаємо, актор та сценарист студії «Квартал 95» Руслан Ханумак заявив про завершення музичної кар’єри після скандалу з піснею «Дика Дичка».

Пісня Дика Дичка обурила українців - люди назвали трек низькопробною музикою та розкритикували кліп з жінками-військовими.

Крім того, Руслан Ханумак зі скандалом розлучився зі своєю дружиною-блогеркою Аліною Шаманською.

Раніше Руслан Ханумак зізнався, чому не повертаєтсья до України.

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