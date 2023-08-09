Про це Маша Єфросиніна зізналася на своїй сторінці в Інстаграм, анонсуючи велике інтерв’ю з ведучим Тимуром Мирошниченком, який нещодавно всиновив хлопчика, пише Politeka.net.
«Як же багато хочеться написати. Про те, як одного разу в мене самої не вистачило духу..
Про те, як полізла в цю тему вісім років тому, та отримала погрози…», - зізналася Маша Єфросиніна.
За словами Маші Єфросиніної, розмова з Тимуром Мирошниченком показують, яким вона хоче бачити наше суспільство.
«Таким, де партнери приймають спільні рішення, тому що відчувають те саме, а не тиснуть один на одного; де публічність використовується на допомогу іншим та соціальні зміни; де ми виховуємо наших дітей, орієнтуючи їх по моральних компасах на слів та повчань, а власними прикладами; де ми не боїмося гучно викривати прогнилість та корумпованість системи, і робимо це не лише ображаючи одне одного в соц.мережах, а обʼєднуючись в діях заради реальних змін…», - зазначила Маша Ефросиніна.
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Реагуючи на інтерв’ю Мирошниченка, який, зокрема, заявив, що «на дітях заробляють колосальне бабло», Маші Єфросиніній, українці зізнаються, що теж зіткнулися з великими проблемами, коли намагалися всиновити дитину.
«Так, це правда. В нашій країні людям, які хочуть дати нормальне життя таким діткам, треба пройти 9 кругів пекла. Сумно»,
«Працювала перекладачем з родиною з Iспанii, вони брали хвору дитину, а директорка не радiла, що дитина буде жити в родинi а всiляко сповiльнювала процес. Потiм взяла грощi та заспокоїлась»,
«Знайомі так взяли двох діток років 10-12 назад і їм довелося заплатити бо не віддавали шантажували»,
«А ще дуже люблять затягувати час на розгляд документів. Потім просять додатково щось і тд…. Перевіряють чи прослухали всі лекції і відвідали курси. І потім знову щось ще виявляється потрібним… Ми вже рік проходимо коло за колом… це нескінченно просто…», «Дивлюся і плачу - тема усиновлення дуже болюча», - пишуть українці.
Раніше Тимур Мирошниченко вперше показа свого сина, якого всиновив.
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