Відома телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна повідомила, що зіткнулася з погрозами.

Про це Маша Єфросиніна зізналася на своїй сторінці в Інстаграм, анонсуючи велике інтерв’ю з ведучим Тимуром Мирошниченком, який нещодавно всиновив хлопчика, пише Politeka.net.

«Як же багато хочеться написати. Про те, як одного разу в мене самої не вистачило духу..

Про те, як полізла в цю тему вісім років тому, та отримала погрози…», - зізналася Маша Єфросиніна.

За словами Маші Єфросиніної, розмова з Тимуром Мирошниченком показують, яким вона хоче бачити наше суспільство.

«Таким, де партнери приймають спільні рішення, тому що відчувають те саме, а не тиснуть один на одного; де публічність використовується на допомогу іншим та соціальні зміни; де ми виховуємо наших дітей, орієнтуючи їх по моральних компасах на слів та повчань, а власними прикладами; де ми не боїмося гучно викривати прогнилість та корумпованість системи, і робимо це не лише ображаючи одне одного в соц.мережах, а обʼєднуючись в діях заради реальних змін…», - зазначила Маша Ефросиніна.

Реагуючи на інтерв’ю Мирошниченка, який, зокрема, заявив, що «на дітях заробляють колосальне бабло», Маші Єфросиніній, українці зізнаються, що теж зіткнулися з великими проблемами, коли намагалися всиновити дитину.

«Так, це правда. В нашій країні людям, які хочуть дати нормальне життя таким діткам, треба пройти 9 кругів пекла. Сумно»,

«Працювала перекладачем з родиною з Iспанii, вони брали хвору дитину, а директорка не радiла, що дитина буде жити в родинi а всiляко сповiльнювала процес. Потiм взяла грощi та заспокоїлась»,

«Знайомі так взяли двох діток років 10-12 назад і їм довелося заплатити бо не віддавали шантажували»,

«А ще дуже люблять затягувати час на розгляд документів. Потім просять додатково щось і тд…. Перевіряють чи прослухали всі лекції і відвідали курси. І потім знову щось ще виявляється потрібним… Ми вже рік проходимо коло за колом… це нескінченно просто…», «Дивлюся і плачу - тема усиновлення дуже болюча», - пишуть українці.

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