Цього місяця понад 1 млн 200 тис. клієнтів передали показання своїх лічильників за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Але незважаючи на ці показники багато українців зіштовхуються з проблемами. Споживачі послуг "Нафтогаз України" розповіли в мережі про неприємну ситуацію, яка з ними відбулась.

Українка, яка користується послугами "Нафтогаз України", розповіла що не змогла передати показники лічильника. Все через те, що їй не вдається зайти в свій особистий кабінет на сайті "Нафтогаз України" через якийсь невідомий пароль. Через це виникла неприємна ситуація, адже не приходять навіть квитанції за спожитий газ.

"Хочу зареєструватись повторно а воно видає дурниці, що ви вже зареєстровані, а увійти не допускає. Незрозуміло, як із цим впоратися. Показники передаю в 104 кабінет. Оплату проводимо щомісячно в перших числах. Наприклад оплатили за липень 01.08.2023 року. Квитанції чомусь не надходять і не має можливості контролювати розрахунки за спожитий газ", - розповіла клієнтка "Нафтогаз України".

Про таку ж саму ситуацію розповідає і інша українка. Вона також не може зайти до особистого кабінету "Нафтогаз України" через те, що у неї немає пароля. Зареєструватись на сайті українка не може, адже повідомляється, що вона нібито уже зареєстрована - хоча це не так.

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