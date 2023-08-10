Дочірні компанії "Нафтогазу" виконують не тільки роль постачальника газу для більшості населення, але не всі задоволені наданими послугами.

Українці скаржаться на безлад у роботі облгазів і хочуть, щоб "Нафтогаз" забрав у них функцію передачі показників лічильника. Багато хто скаржиться, що "Нафтогаз" надсилає платіжки з дивними сумами до оплати, і це незважаючи на те, що люди вчасно передають показники. Негативні відгуки з'явилися під повідомленнями "Нафтогазу" у Фейсбук.

Зокрема українка поділилася, що раніше передавала показники через сайт "104" і жодних проблем у неї не виникало. А коли вона почала передавати дані через сайт "Нафтогазу" їй почали приходити дивні платіжки.

"За що я маю платити? Використала 10 кубів за липень, передала показники в строк, до оплати 0,32 грн!!!!! Це як?", - обурилася жінка.

Ще одна клієнтка "Нафтогазу" також поскаржилася на дивні показники, які з'являються в її особистому кабінеті, незважаючи на те, що вона вчасно їх передає. Зокрема, цього разу українка розповіла, що в особистому кабінеті передала одні показники лічильника, а за дев'ять днів побачила зовсім інші цифри.

"Через 9 днів виникає показник 45725.6. Де взяло 25.6 кубів? За що я маю платити 200 грн. 99 коп.? за віртуальні показники?", - обурилася клієнтка "Нафтогазу".

"Через 9 днів виникає показник 45725.6. Де взялись 25.6 кубів? За що я маю платити 200 грн. 99 коп.? Вже одного разу платила завчасно в Львівгазбуд. Тепер і ви хочете робити відкати по цій схемі? Що це за віртуальні показники?", - обурилася клієнтка "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" пообіцяли допомогти жінкам і розібратися з їхніми проблемами.

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