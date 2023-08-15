Співак і продюсер Потап більше не співпрацює з красунею-співачкою Мішель Андраде, стали відомі подробиці.

З продюсером Потапом Мішель Андраде не спіпрацює і вирішила розповісти більше подробиць цього рішення, пише Politeka.net.

Відповідаючи на питання щодо основної претензії Потапа, Мішель Андраде каже, що почала говорити «ні».

«Я почала казати «Я не хочу цього робити», «Я не буду цього робити», - пояснює Мішель Андраде, додаючи, що їй вже не хотілося нічого.

Звісно, Потапу і загалом продюсерському центру «Mozgi Entertainment», які вкладали гроші в музичний проєкт, «було тяжко це розуміти».

Мішель Андраде зізнається, що більше робила не для себе, а для когось.

«І мені це не подобалось», - каже експідопічна Потапа.

Було дуже важко і тісно, згадує Мішель Андраде. Але коли розставання відбулось, Мішель Андраде відчула себе вільніше і ніби з крилами.

«Я ніколи не шкодувала про те, що ми розійшлися. Тому що це мій досвід», - пояснює Мішель Андраде.

Ані з Потапом, ані з Настею Каменських і навіть Іриною Горовою Мішель Андраде зараз вже не спілкується. Співачка запевняє, що в неї ніяких образ немає.

«Іра круто розуміється на бізнесі, і вона не дуже змішує стосунки з бізнесом. І це круто. З нею було легше, і вона не дуже брала це до серця. Я розумію, що в нас уже не буде ніякої дружби. Тільки якщо є якісь робочі моменти. Потап — творча людина і мені здається, що він образився. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Це нормально. Але мені здається, що він тримає образу, а я — ні», - зазначила Мішель Андраде.

Коментуючи нові одкровення Мішель Андраде, користувачі YouTube бажають співачці, яка продовжує свою кар’єру, творчого успіху, хвалять її українську мову:

«Мішель велика молодець що пішла своїм шляхом. Раніше я її взагалі не сприймала як співачку, так само як і Дорофєєву, Позітіва, Камєнських тд.. бо вони співали шлак відвертий. все що продюсує Потап - шлак заради масових прослуховувань хоча не розумію чого цей шлак стає прибутковим але це вже інша історія. Люди відчувають коли музика робиться від серця тому бажаю Мішель робити від серця, а слухачі оцінять і все буде ок»,

«Мішель, яка родом з Південної Америки, володіє українською краще, ніж половина наших депутатів»,

«Той випадок коли мудріша за продюсера і всю шайку лєйку».

Додамо, що днями Ірина Горова висловилася щодо подальшу співпрацю зі своїм колишнім чоловіком та співзасновником лейблу Mozgi Entertainment Потапом.

«Єдине, що мене поєднує з Олексієм - це Андрій, наш син, та бек-каталог, який був напрацьований до 24 лютого 2022 року. Все, що робилося після цієї дати, це вже робота мене та команди. Саме Pomitni ми зробили тому, що наші дороги розійшлися і ми пішли, як і домовилися, різними шляхами», - запевнила Горова.

Додамо, що днями Потап опублікував на своїй сторінці в Інстаграм фото свого сина, що подорослішав. Підписники Потапа зазначили, що Андрій «копія – мама».

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