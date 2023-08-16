Зйомки «Голосу країни-13» вже стартували, продюсер музичного проєкту вирішив відверто висловитися про кожного з тренерів.

На «Голосі країни-13» в одне з червоних крісел сяде співак Артем Пивоваров, нагадує Politeka.net.

Продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк каже, що Пивоваров вже трактувався в тренери «Голос країни».

«І минулого року навіть був в радниках тренерів, чим мене дуже сильно здивував», - зізнаєтсья Завадюк.

З’ясувалося, що Завадюк і Пивоваров раніше вже зустрічалися з приводу роботи.

«Коли він ще не мав такої великої популярності. І навіть звали його танцювати у «Танці з зірками», - розповів продюсер «Голос країни».

Але, як виявилося, Завадюк не завжди вірив у Пивоварова:

«Але чесно зізнаюся, до початку повномасштабної війни я не міг до кінця оцінити весь масштаб його творчості, і не надто вірив в нього».

Але наразі все змінилося. Продюсер «Голос країни» запевняє, що саме з пісні «Думи» почав інакше дивитися на Артема Пивоварова.

«На цього молодого, енергійного, харизматичного хлопця. І зрозумів, що він один з провідних музикантів нашого часу», - розповів Завадюк, як тепер ставиться до Артема Пивоварова.

Продюсер «Голос країни» вважає Пивоварова відкриттям:

«Я дуже приємно здивований, як він проявив себе та проявить в цьому сезоні «Голосу країни».

Володимир Завадюк запевняє, що Артем Пивоваров зможе «дуже здивувати» і глядачів «Голос країни».

Додамо, що деякі глядачі досі сумніваються, що «Голос країни-13» зараз потрібен Україні.

«Чому, поки одні в окупації і воюють, інші дозволяють собі знімати масштабні проєкти, обклеювати потяги, наймати величезну команду? Мені, наприклад, як доньці воєнного це не зрозуміло»,

«А він взагалі потрібен цей Голос країни зараз?»,

«У нас що, закінчилася війна?», - пишуть користувачі соцмереж на сторінці «Голос країни» в Інстаграм.

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