Між Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом, які вже більше року не є чоловіком і дружиною, відбувається дещо цікаве.

Між Дорофєєвою та Дантесом, схоже, після розлучення відбувається щось схоже на змагання, пише Politeka.net.

Принаймні саме так шанувальники пояснюють той факт, що Дантес вирішив випустити свою пісню саме у ту дату, яку для своєї прем’єри обрала і Дорофєєва.

Так, на сторінці Дантеса з’явився анонс пісні «КИ : ТИ», яку дадуть змогу почути 18 серпня.

«Кити 18.08. Як думаєте, які пісні я переклав українською?», - заінтригував Дантес.

На сторінці Дорофєєвої також з’явився анонс пісні, записаною разом з Максом Барьских: «Не знаю, як так сталося, що у нас досі не було дуету. Виправляємось. Скоро почуєте наші «Ритми» 18.08».

Шанувальники Дантеса у збіг не вірять і припускають, що це непоганий піар-крок:

«Знову прем'єри в один день з Надією?»,

«Грамотний піар», «Змагання? Все одно Вова кращий за усіх!»,

«Сумніваюся, що це банальна випадковість»,

«Пісня Чуєш мені таки більше сподобалася за прем'єру його колишньої».

Інші ж вимагають, щоб Дантес припинив «знущання» зі своїх шанувальників. Також деякі підписники пропонують Володимиру Дантесу писати нові пісні, а не перекладати старі:

«Ну навіщо такі знущання, вже хочеться почути цю хітяру»,

«Скільки чую перекладів старих хітів українських музикантів, що були написані російською, всі звучать гірше за оригінал, штучно і вимучено. Не треба перекладати, пишіть нові. А старі хай будуть як є»,

«Нащо взагалі їх перекладати? Пишіть нові».

На сторінці ж Наді Дорофєєвої нова хвиля хейту. Зокрема, Максу Барських радять з нею не зв’язуватись:

«А що, в Україні окрім цієі вискочки не знайшлося достойної кандидатки на колаборацію?»,

«Ні, тільки не з нею»,

«Тому що до сольної артистки Наді далеко. Десь вона себе розгубила. Ця якась не стриманість, постійне йорзання - до чого це все? Вона застрягла в тінейджерському аплуа»,

«Зашквар року? Ну ні, прошу, ні! Ти талановитий, а навколо себе збираєш якусь лободу-дорофейду. Макс, астанавісь!».

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