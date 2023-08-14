Між Дорофєєвою та Дантесом, схоже, після розлучення відбувається щось схоже на змагання, пише Politeka.net.
Принаймні саме так шанувальники пояснюють той факт, що Дантес вирішив випустити свою пісню саме у ту дату, яку для своєї прем’єри обрала і Дорофєєва.
Так, на сторінці Дантеса з’явився анонс пісні «КИ : ТИ», яку дадуть змогу почути 18 серпня.
«Кити 18.08. Як думаєте, які пісні я переклав українською?», - заінтригував Дантес.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Літак впав у районі житлових будинків і спалахнув: момент авіакатастрофи потрапив на відео
Серйозна НП на залізниці, потяги терміново змінюють маршрути: що сталося
Ворог нещадно атакував Одещину ракетами та дронами: дані про постраждалих та наслідки
Це був епічний та дуже рідкісний бій: ЗСУ зіткнулися з окупантами під Урожайним, у чому особливість
На сторінці Дорофєєвої також з’явився анонс пісні, записаною разом з Максом Барьских: «Не знаю, як так сталося, що у нас досі не було дуету. Виправляємось. Скоро почуєте наші «Ритми» 18.08».
Шанувальники Дантеса у збіг не вірять і припускають, що це непоганий піар-крок:
«Знову прем'єри в один день з Надією?»,
«Грамотний піар», «Змагання? Все одно Вова кращий за усіх!»,
«Сумніваюся, що це банальна випадковість»,
«Пісня Чуєш мені таки більше сподобалася за прем'єру його колишньої».
Інші ж вимагають, щоб Дантес припинив «знущання» зі своїх шанувальників. Також деякі підписники пропонують Володимиру Дантесу писати нові пісні, а не перекладати старі:
«Ну навіщо такі знущання, вже хочеться почути цю хітяру»,
«Скільки чую перекладів старих хітів українських музикантів, що були написані російською, всі звучать гірше за оригінал, штучно і вимучено. Не треба перекладати, пишіть нові. А старі хай будуть як є»,
«Нащо взагалі їх перекладати? Пишіть нові».
На сторінці ж Наді Дорофєєвої нова хвиля хейту. Зокрема, Максу Барських радять з нею не зв’язуватись:
«А що, в Україні окрім цієі вискочки не знайшлося достойної кандидатки на колаборацію?»,
«Ні, тільки не з нею»,
«Тому що до сольної артистки Наді далеко. Десь вона себе розгубила. Ця якась не стриманість, постійне йорзання - до чого це все? Вона застрягла в тінейджерському аплуа»,
«Зашквар року? Ну ні, прошу, ні! Ти талановитий, а навколо себе збираєш якусь лободу-дорофейду. Макс, астанавісь!».
Останні новини України:
"Голос країни-13", продюсер чесно висловився про Саніну, Дорофєєву і Пивоварова.
Також повідомлялось, що Дорофєєва на зйомках "Голосу країни" розчарувала українців кадром.
Нагадаємо також, що Дорофєєва похвалилася новим спортивним стилем, але потрапила в незручне становище.