Ведучий Юрій Горбунов висловився про свого товариша та колегу Олега Винника, який виїхав з країни та відмовляється спілкуватися з фанатами.

Відомий ведучий Юрій Горбунов, який потрапив одразу до кількох скандалів, вирішив прояснити ситуацію в інтерв'ю і торкнувся при цьому своїх колег. Він вирішив розповідати не лише про Потапу, але також згадав про Олега Винника, який виїхав з України і жодного разу не висловив підтримки українським військовим, не зробив жодних заяв щодо свого зникнення.

Горбунов розкривав, що був тимчасовий період, коли він не отримував відповіді на повідомлення від Олега Винника. До початку військових дій їхні стосунки були досить хорошими. Горбунов також заявив, що про співпрацю з ним Винник не шкодував, а чи є майбутнє у Винника тепер у нашій країні, він сказати не може однозначно:

"Можливо, вовчиці все приймуть як є, Олег повернувся - і класно. Коли його немає, немов і немає, про що говорити. Поговорили про те, що його немає. Ви ж розумієте, що хейт і критика з'являються тоді, коли ти що- нибудь робиш" - натякнув Горбунов також про свої минулі скандали.

У свою чергу, з приводу критики з боку Єфросиніної, Горбунов порадив було б краще обговорити це питання з самою Машею. І не забув при цьому присоромити Єфросинину, говорячи про те, що якщо правда про неї спливе, то вона опиниться у негарному світлі.

"Напевно вона забула про те, що може бути продовження цієї історії, все ж таки питатимуть: а що сталося? Про це вона напевно не подумала" - заявив Горбунов.

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