Зірка телеканалу «1+1» Неля Шовкопляс шокувала зовнішнім виглядом і розповіла, що з нею сталося.

Ведуча ранкової програми «Сніданок з 1+1» на телеканалі «1+1» Неля Шовкопляс вицшла в ефір з розбитим обличчям і зламаною рукою, пише Politeka.net.

Неля Шовкопляс повідомила, що серйозні травми вона отримала внаслідок падіння з велосипеда.

Зірка «1+1» розповіла, що в неї розбитий ніс і губа, зламана рука і болять ребра.

«Величезна тупість, халатність з мого боку було їхати без шолому, бо чоловік казав: "Одягни шолом перед виїздом". Мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Тепер я "красива"…», - повідомила Неля Шовкопляс колегам і українцям в ефірі «1+1».

Неля Шовкопляс підкреслила, що ця подія стала для неї величезним життєвим досвідом, який вона буде пам’ятати все життя.

«Хоча б шолом треба одягати», - каже телеведуча каналу «1+1».

Неля Шовкопляс, каже, що налаштована дуже позитивно і хоче якнайшвидше повернутися на роботу.

«Зчесану руку ми розбинтуємо вже сьогодні, а ось з правою рукою лікарі точно не сказали, скільки я маю бути в гіпсі. У вівторок маю зробити контрольний знімок, і від цього далі будемо відштовхуватися. Перелом закритий, зі зміщенням. …», - розповіла Неля Шовкопляс.

На своїй сторінці в Інстаграм Неля Шовкопляс також звернулася до українців з проханням:

«Будь ласка, не пишіть поки, бо я сама писати не зовсім можу. Одна рука в гіпсі, а лівою писати так собі».

Також ведуча «1+1» запевнила, що почувається вже краще.

«Все буде добре!», - запевнила Неля Шовкопляс.

Українці бажають Нелі швидкого одужання і повернення у студію «1+1»:

«Швидкого одужання, Нелю»,

«Бідолашна!»,

«Оце так , наче в дитинстві. Але, Нелічка, не засмучуйтесь, швидкого одужання Вам».

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