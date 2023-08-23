Ведуча ранкової програми «Сніданок з 1+1» на телеканалі «1+1» Неля Шовкопляс вицшла в ефір з розбитим обличчям і зламаною рукою, пише Politeka.net.
Неля Шовкопляс повідомила, що серйозні травми вона отримала внаслідок падіння з велосипеда.
Зірка «1+1» розповіла, що в неї розбитий ніс і губа, зламана рука і болять ребра.
«Величезна тупість, халатність з мого боку було їхати без шолому, бо чоловік казав: "Одягни шолом перед виїздом". Мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Тепер я "красива"…», - повідомила Неля Шовкопляс колегам і українцям в ефірі «1+1».
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Неля Шовкопляс підкреслила, що ця подія стала для неї величезним життєвим досвідом, який вона буде пам’ятати все життя.
«Хоча б шолом треба одягати», - каже телеведуча каналу «1+1».
Неля Шовкопляс, каже, що налаштована дуже позитивно і хоче якнайшвидше повернутися на роботу.
«Зчесану руку ми розбинтуємо вже сьогодні, а ось з правою рукою лікарі точно не сказали, скільки я маю бути в гіпсі. У вівторок маю зробити контрольний знімок, і від цього далі будемо відштовхуватися. Перелом закритий, зі зміщенням. …», - розповіла Неля Шовкопляс.
На своїй сторінці в Інстаграм Неля Шовкопляс також звернулася до українців з проханням:
«Будь ласка, не пишіть поки, бо я сама писати не зовсім можу. Одна рука в гіпсі, а лівою писати так собі».
Також ведуча «1+1» запевнила, що почувається вже краще.
«Все буде добре!», - запевнила Неля Шовкопляс.
Українці бажають Нелі швидкого одужання і повернення у студію «1+1»:
«Швидкого одужання, Нелю»,
«Бідолашна!»,
«Оце так , наче в дитинстві. Але, Нелічка, не засмучуйтесь, швидкого одужання Вам».
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