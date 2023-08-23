Український телеведучий, продюсер та шоумен Юрій Горбунов виправдався, чому син його дружини Катерини Осадчої не йде на фронт і живе у США.

Юрій Горбунов, відомий український шоумен та продюсер, після кількох скандалів вирішив дати широке інтерв'ю та розповісти про головне. Торкнувся Горбунов не тільки тему спілкування з Потапом, вихід серіалу за бюджетні гроші, що провалився, але й висловився про особисте життя у відео, опублікованому на YouTube-каналі журналістки Аліни Доротюк.

Конкретно, йшлося про його пасинку, Іллю, сина його дружини Каті Осадчої, який проживає за кордоном і навчається, замість того, щоб брати участь у захисті України від російської окупації.

На запитання журналістки про ступінь обґрунтованості подібних звинувачень, Горбунов висловив свою думку, наголосивши, що більшість людей не цікавить справжній стан справ, а, швидше, вони насолоджуються обуренням та обуренням у соціальних мережах та громадських обговореннях.

"Це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригеріт, а комусь це потрібно, хтось цим займається, і хтось це роздмухує. А втомлені люди це підтримують, хоча наступного дня, судячи з того, як люди вибачаються, - змінюють свою думку, тому що емоції спадають, залишається якась реальність" - заявив Горбунов щодо сина Осадчої.

Юрій Горбунов також раніше розповів, що перебуває на обліку, як і інші українські чоловіки. Причому він додав, що не проходив підготовчі курси, окрім військової підготовки ще у радянській школі.

Горбунов після цього поспішив запевнити, що військової справи не знає, з нею зовсім не знайомий. Але робить для української армії все, що може, перебуваючи на своєму місці.

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Також повідомлялось, що бунт проти Горбунова і Осадчої набирає обертів.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем розповів, чи дійсно Юрій Горбунов допомогає фронту.