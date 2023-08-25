«Міс Україна Всесвіт» Ангеліна Усанова отримала свій титул нещодавно – 17 серпня.

Дівчині 26 років, вона співачка, авторка пісень, вчителька йоги та медитації, звуковий цілитель.

«Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США). Волонтер, яка дуже багато коштів збирає на допомогу сімʼям біженців з Маріуполя, Каховки, збирала кошти на карети швидкої, робила власні живі концерти в Европі де збору кошти для України та ЗСУ…», - розповідала про Усманову засновниця «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова.

Але, як виявилося, нова «Міс Україна Всесвіт» зараз знаходиться поза межами рідної країни. Про це повідомила сама Усанова.

Нью-Йорк з висоти

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Також «Міс Україна Всесвіт» відповіла, чи збирається вона повертатись.

«Поки що я в США. Тут в мене заняття з дефіле з однією дуже відомою тренеркою, яку ви, я впевнена, всі знаєте…», - повідомила Усанова.

Ангеліна Усанова запевняє, що все ж їй хочеться, щоб до її подготовки до кункурсу «Міс Всесвіт» були залучені саме українській спеціалісти та майстри.

«Я в передчутті мого повернення до України, де відбудеться моя коронація, офіційна фотосесія у якості "Міс Україна Всесвіт" і підготовка до конкурсу "Міс Всесвіт"», - зазначила Ангеліна Усанова.

Зазначимо, «Міс Всесвіт-2023» відбудеться у Сальвадорі 18 листопада.

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