«Міс Україна Всесвіт» Ангеліна Усанова отримала свій титул нещодавно – 17 серпня.

Дівчині 26 років, вона співачка, авторка пісень, вчителька йоги та медитації, звуковий цілитель.

«Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative nutrition (США). Волонтер, яка дуже багато коштів збирає на допомогу сімʼям біженців з Маріуполя, Каховки, збирала кошти на карети швидкої, робила власні живі концерти в Европі де збору кошти для України та ЗСУ…», - розповідала про Усманову засновниця «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова.

Але, як виявилося, нова «Міс Україна Всесвіт» зараз знаходиться поза межами рідної країни. Про це повідомила сама Усанова.

Також «Міс Україна Всесвіт» відповіла, чи збирається вона повертатись.

«Поки що я в США. Тут в мене заняття з дефіле з однією дуже відомою тренеркою, яку ви, я впевнена, всі знаєте…», - повідомила Усанова.

Ангеліна Усанова запевняє, що все ж їй хочеться, щоб до її подготовки до кункурсу «Міс Всесвіт» були залучені саме українській спеціалісти та майстри.

«Я в передчутті мого повернення до України, де відбудеться моя коронація, офіційна фотосесія у якості "Міс Україна Всесвіт" і підготовка до конкурсу "Міс Всесвіт"», - зазначила Ангеліна Усанова.

Зазначимо, «Міс Всесвіт-2023» відбудеться у Сальвадорі 18 листопада.

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