Популярна українська співачка Тіна Кароль, як заявив популярний артист та військовослужбовець Коля Серга, відмовилася їхати до військових в останній момент.

Відомий співак і телеведучий Коля Серга, який також перебуває у лавах Збройних Сил України (ЗСУ), розкрив, що українська співачка Тіна Кароль неодноразово відмовлялася виступати перед військовослужбовцями біля лінії фронту. В інтерв'ю артист розповів чому Кароль відмовилася виступати перед українськими військовими.

Слід зазначити, що Коля Серга входить до групи "Культурний десант", ініціативи, спрямованої на підтримку українських зірок. Учасники цієї ініціативи організують концерти на передовій, у шпиталях, військових частинах та звільнених населених пунктах.

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день [до концерту] постійно виїжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї були якісь причини" - зізнався Серга про відмови Кароль.

Крім цього, він додав, що Тіна Кароль – не єдиний випадок відмов від виступів біля фронту. За словами Сергія, не тільки Тіна Кароль боїться, багато хто відмовляється. Багато хто відчуває страх. Це особливо притаманно артистам, які провели більшу частину військового часу за кордоном.

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