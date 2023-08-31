Популярна українська співачка Тіна Кароль чесно розповіла про прихильність до сина та заявила, чому йому буде дещо складно у майбутньому.

Тіна Кароль, українська співачка, висловила особливу прихильність до свого сина Веніаміна, називаючи його головним чоловіком у її житті. Вона також представила свої уявлення про свою майбутню роль свекрухи.

Кароль розкрила, що Веніамін нетерпляче чекає на момент, коли зможе вступити в зріле життя і позбутися обмежень. За словами Кароль, він виявляє самостійність, повністю усвідомлюючи, що він – головне для мене в житті та в нашому домі, – відкрито розповіла співачка.

Її запитали про те, як вона ставиться до можливих романтичних відносин Веніаміна. Кароль із вдячністю визнала, що збирається бути "дуже вимогливою" свекрухою, коли настане час для його власної родини. При цьому Кароль не приховувала свого настрою:

"Це у мене така іграшка буде, я думаю, бути складною свекрухою". Тіна Кароль також наголосила, що не готова змиритися з думкою, що настав час відпустити свого сина, адже він належить їй, для неї це головне.

Раніше Кароль представила нову пісню «Одно серцебиття», яку написала американська композитор Дайан Уоррен. Відома композитор співпрацювала з такими артистами як Вітні Х'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Гага, гурт Aerosmith.

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