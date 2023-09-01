Церковне свято 1 вересня, сьогодні православні віруючі вшановують пам'ять мучеників Фекли, Тимофія та Агапія.

Православне свято 1 вересня – день пам'яті мучеників Фекли, Тимофія та Агапія, вони постраждали за часів правління імператора Діоклетіана, який влаштовував гоніння на християн.

Також 1 вересня – день Донської ікони Божої Матері.

Ікона відома багатьма чудесами.

1 вересня наші предки намагалися прибирати, мити вікна у будинку.

Також сьогодні багато господинь готували страви з овочів нового врожаю.

Наші пращури сьогодні в городах починали збирати урожай буряків та моркви.

Здавна наші пращури мали традицію 1 вересня - ворожити на горіхах.

Для цього потрібно покласти на стіл волоський горіх і спитати, звідки з'явиться наречений - який бік горіх покотиться - в тій стороні знаходиться звужений.

Сьогодні також існує низка заборон, тож 1 вересня, не треба розповідати про плани на майбутнє - є ризик, що не збудеться.

1 вересня не можна скаржитися - тому що можна зіткнутися в майбутньому із серйознішими труднощами.

Також сьогодні не можна займатися ремонтом взуття, одягу, пришивати ґудзики.

Якщо збираєтесь у поїздку сьогодні – можете втратити здоров'я.

Категорично не можна заздрити 1 вересня - потребуватимете грошей.

Джерело: unian.

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