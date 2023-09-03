Популярна українська співачка та колишня дружина Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка активно виступає для українських захисників, медиків та волонтерів, а також бере участь у благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу зірка опублікувала чарівне фото, на якому несподівано з'явилася в компанії мера Києва Віталія Кличка.

На новому знімку, який судячи з усього політик зробив на свій телефон, SLAVIA позує з широкою усмішкою на обличчі та пишним розпущеним волоссям. Де і в якій ситуації зроблено цю фотографію SLAVIA не уточнила.

Однак у підписі до публікації зробила несподіване зізнання: "Колись брати Клички надихнули мене на пісню".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"У "Хамерман знищує вируси" також пісня про "Кличка". Надихнула чуваків реальність".

"Скрізь влізе".

"Красуня".

"Дуже красиво".

"А хто це поряд?".

"Такі милі".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Божевільна мати": молода дружина Павлика розповіла про серйозні проблеми сина, лікар налякав діагнозом.

Як повідомляла Politeka, "Аня себе любить": дружина продюсера "Квартал 95" здивували українців невдалим відео у новому образі.

Також Politeka писала, що "Неймовірно боляче": зірка "Орел і Решка" Бєдняков емоційно звернувся до українців після побаченого.