Колишня дружина та бізнес-партнер Потапа Ірина Горова розповіла, що після розриву їхніх сімейних стосунків вони продовжили разом працювати. Однак згодом вона зрозуміла, що хотіла б відокремитися від бізнесу з Потапом, і все до цього йшлося, а війна в країні лише прискорила цей процес.

Про це Ірина Горова розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Forbes Ukraine.

За словами Ірини, їй складно відповісти, чому вони остаточно розійшлися з Потапом саме у такий важкий час. Вони успішно працювали разом багато років, спочатку були подружньою парою, разом виховували сина, потім їхні стосунки переросли в іншу форму – бізнес-партнерів.

"Але все одно, коли немає енергії, дуже складно робити нові проекти, мислити однаково, вибудовувати стратегію. І я думаю, що якби навіть не було повномасштабного вторгнення, такої зміни, ми б все одно якось домовилися чи розійшлися, можливо на інших умовах, можливо якось інакше, але все одно наша ось ця співпраця, вона прийшла б до якогось логічного завершення", - поділилася Ірина Горова.

Однак, сталося вторгнення, почалася серйозна війна, всі роз'їхалися, і це трохи прискорило завершення їхньої співпраці з Потапом. Потім Ірина Горова розпочала створювати свій окремий музичний бізнес, але вже без Потапа.

"Я для себе завжди була визначена, що в мене буде бізнес в Україні. Я навіть ніколи не мріяла, не думала переїхати кудись і будувати там інший бізнес. Мені дуже подобається те, що я роблю, і я залишилася тут, а Олексій вирішив йти іншим шляхом. Ми зустрілися 22-го року, поговорили, зрозуміли, що нас ніщо не об'єднує", - розповіла Горова.

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