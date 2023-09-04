Співак та продюсер Потап продовжує отримувати багато гнівних коментарів на свою адресу, які йому пишуть українці під новими фото.

Український репер та продюсер Потап вирішив нагадати українцям про те, що його гурт "Мозги" продовжує працювати і готується порадувати чимось новим. Проте українці не оцінили заяви артиста, оскільки щоразу під публікаціями в Інстаграм нагадують Потапу про його втечу за кордон.

Потап відмовився вивертатися в країну і всіляко ігнорував звернення до нього із проханнями повернутися. А після повернення до Києва заявив, що просто був зайнятий різною роботою і там був потрібнішим. У мережі ж зазначають, що будь-які коментарі про фронт Потап видаляє та всіляко ігнорує цю тему.

На цей раз Потап показав кадр із групою, але тут знову нагадали артисту про фронт і поцікавилися, чому він усіляко видаляє слова з негативом, ігноруючи незадоволену частину цієї аудиторії:

"MI3KI завжди ❤️‍🔥 на сцені, особливо в Києві #mi3ki 🇺🇦😎" - написав Потап.

У мережі розсудили по-своєму:

«MI3KI? Може, мізки?; Коли буде концерт, який не відбувся у Києві?; Поверніть Позитиву 😢; Усі дружненько зібралися і вперед захищати Україну! А не кривлятися, здорові бики! Зручно напевно коментарі видаляти;

Хочемо концерт у Києві; Найкращі! 💪🏻; Мозки тепер мізки; видаляють слова лише тих, хто про фронт згадує», - пишуть під кадрами Потапа.

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Крім того, Politeka.net писала, що Каменських розповіла про скандальну помилку Потапа.