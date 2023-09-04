Український репер та продюсер Потап вирішив нагадати українцям про те, що його гурт "Мозги" продовжує працювати і готується порадувати чимось новим. Проте українці не оцінили заяви артиста, оскільки щоразу під публікаціями в Інстаграм нагадують Потапу про його втечу за кордон.
Потап відмовився вивертатися в країну і всіляко ігнорував звернення до нього із проханнями повернутися. А після повернення до Києва заявив, що просто був зайнятий різною роботою і там був потрібнішим. У мережі ж зазначають, що будь-які коментарі про фронт Потап видаляє та всіляко ігнорує цю тему.
На цей раз Потап показав кадр із групою, але тут знову нагадали артисту про фронт і поцікавилися, чому він усіляко видаляє слова з негативом, ігноруючи незадоволену частину цієї аудиторії:
"MI3KI завжди ❤️🔥 на сцені, особливо в Києві #mi3ki 🇺🇦😎" - написав Потап.
У мережі розсудили по-своєму:
«MI3KI? Може, мізки?; Коли буде концерт, який не відбувся у Києві?; Поверніть Позитиву 😢; Усі дружненько зібралися і вперед захищати Україну! А не кривлятися, здорові бики! Зручно напевно коментарі видаляти;
Хочемо концерт у Києві; Найкращі! 💪🏻; Мозки тепер мізки; видаляють слова лише тих, хто про фронт згадує», - пишуть під кадрами Потапа.
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