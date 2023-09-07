Дружина відомого українського виконавця Сергія Бабкіна, Сніжана Бабкіна, яка також є концертним директором артиста та гурту 5'nizza, в якому окрім сольної кар'єри співає Сергій Бабкін, зробила заяву.

У своєму Instagram Сніжана Бабкіна опублікувала відео, в якому відповіла на критику, яка раніше посипалася на Сергія та його гурт 5'nizza. Справа в тому, що на деяких благодійних концертах, де Сергій Бабкін виступав у складі гурту, звучали пісні російською зі старого репертуару колективу. Крім того, шанувальники мали питання до зв'язків з РФ квиткового оператора та організаторів концертів Бабкіна за кордоном.

У своїй заяві Сніжана Бабкіна все пояснила і розповіла, що зараз працюють над тим, щоб розірвати всі зв'язки із причетними до РФ організаторами концертів.

"Не там шукаєте зраду, добрі мої співгромадяни. Всі відповіді у відео. А загалом за 2022-2023-й роки ми передали благодійним фондам, харківським волонтерам, дітям, військовим та безпосередньо 127-й бригаді ЗСУ. 344 000 євро зі своїх гонорарів, зароблених на виступах групи 5’nizza та сольних виступах Сергія Бабкіна. Ми плануємо і далі робити концерти та передавати кошти нашим захисникам аж до самої перемоги. Слава Україні!", - написала Сніжана Бабкіна у підписі до публікації.

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