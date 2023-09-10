Співак та продюсер Потап вирішив здивувати кадрами із сином, з яким провів час після свята.

Український репер та продюсер Потап поділився в Інстаграм, як проводить вільний час з єдиною дитиною, проте без другої дружини Насті Каменських. Потап показав не лише простий відпочинок із дитиною, а й інші розваги.



До цього Потап висловив щирі привітання своєму синові Андрію, відзначаючи його 15-річчя, і опублікував недавнє фото із сином у соціальних мережах.

Після цього артист вирішив, очевидно, провести більше часу з дитиною. Встиг також артист побалувати сина можливістю покерувати за його автомобілем, хоча той не має прав і дозволів на це.

Потап вирішив у такий спосіб порушити дорожні правила, пускаючи дитину за кермо.

«Люби країну свою, дивись футбол і хокей 🇺🇦….ВНЗ 90ти….» – написав Потап під кадром.

У мережі відреагували по-своєму:

«Щось на останніх фото не бачу Насті; …Давно не було видноІ буде в тебе все завжди О'кей!; Який гарний будинок і ви. Мімімі; Що за трек?; Брюс Віліс; Футбол теж дивлюся. Клас».

Раніше Потап відмовився вивертатися в країну і всіляко ігнорував звернення до нього із проханнями повернутися. А після повернення до Києва заявив, що просто був зайнятий різною роботою і там був потрібнішим. У мережі ж зазначають, що будь-які коментарі про фронт Потап видаляє та всіляко ігнорує цю тему.

А нещодавно Потап показав кадр із групою, але тут знову нагадали артисту про фронт та поцікавилися, чому він усіляко видаляє слова з негативом, ігноруючи незадоволену частину цієї аудиторії.

Останні новини України:

Коля Сєрга розповів про поведінку Потапа під час війни.

Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Юрієм Горбуновим.

Крім того, Politeka.net писала, що Каменських розповіла про скандальну помилку Потапа.