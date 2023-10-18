Економіка України помаленьку виходить із стану шоку і відзначається ознаками відновлення. Однією з видимих переваг цього економічного відродження є зростання середньої зарплати. За оцінками уряду, до 2026 року середня зарплата у країні може досягти 30 тисяч гривень.

Цей прогноз надано Міністерством економіки.

Важливою частиною цього процесу є також зниження темпів інфляції в країні. Це дозволить підвищувати не лише номінальну, але й реальну зарплату українських громадян.

За прогнозами Мінекономіки, середня зарплата буде зростати наступним чином протягом чотирьох років:

у 2023 році - зростання на 22% до 18 118 гривень;

у 2024 році - зростання на 20,6% до 21 852 гривень;

у 2025 році - зростання на 17,4% до 25 645 гривень;

у 2026 році - зростання на 15,5% до 29 625 гривень.

Щодо інфляції, то передбачається, що вона буде зменшуватися наступним чином:

2023 рік - 16%;

2024 рік - 9,8%;

2025 рік - 9,8%;

2026 рік - 6,2%.

Слід відзначити, що зарплата українців вже значно підвищилися порівняно з першими місяцями війни, коли в багатьох галузях вони раптово обвалилися, і в деяких випадках зменшилися навіть наполовину чи більше.

Але до кінця 2022 року економіка почала виходити з кризового стану, і зарплати почали зростати. Наразі, у червні 2023 року, середня заробітна плата в Україні становить вже 16 012,38 гривень, порівняно з 13 957,63 гривень у червні 2022 року.

Проте, враховуючи інфляцію, реальний приріст зарплати поки що становить всього 2%.

Останні новини України:

Нагадаємо, стало відомо, яким категоріям призначають доплату до пенсії та хто може отримати ці кошти.

Як писала Politeka, частина пенсіонерів не отримає пенсію до закінчення боїв.

Також Politeka повідомляла, пенсія виросте слідом за мінімалкою у 2024 році.