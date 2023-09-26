Віталій Кім розповів про причини нових потужних вибухів, а також їх наслідки.

Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, розповів українцям погані новини, пише Politeka.net.

Віталій Кім повідомив, що ввечері 25 вересня ворог атакував Миколаїв.

Місто, за словами Віталія Кіма, зазнало ракетного удару.

«Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста», - повідомив Віталій Кім про наслідки атаки.

Віталій Кім також уточнив, що детальна інформація ще уточнюється.

Вночі Миколаївську область також струсонули потужні вибухи.

За словами Віталія Кіма, у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві.

«Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих», - розповів Віталій Кім, додавши, що більш детальна інформація ще уточнюється.

Також ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину з артилерії.

«Вчора, 25 вересня, о 13:51 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по відкритій території за межами населених пунктів, о 22:43 по акваторії Куцурубської громади», - повідомив Віталій Кім.

На щастя, постраждалих немає.

Віталій Кім уточнив, що вночі 26 вересня на Миколаївщині було збито шість ударних дронів типу «Shahed-136/131».





Додамо, що зранку на Миколаївщині знову лунала повітряна тривога – у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також повідомлялось, що у результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Останні новини України:

Віталій Кім розповів про своє екстремальне хобі.

Також повідомлялося, що Віталій Кім оголосив про нову грошову допомогу для українців.

Нагадаємо також, що Віталій Кім записав термінове відеозвернення до українців.