Про це, як пише Politeka.net, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, російські загарбники намагаються захопити Куп’янськ, що на Харківщині.

«Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто», - повідомив Сирський.

Олександр Сирський запевнив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед.

Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники за останню добу відбили понад 10 атак противника.

Додамо, що Куп'янський район Харківщини кожного дня здригається від обстрілів.

Так, минулої доби по селу Подоли Куп'янського району окупанти вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджені приватні будинки.

А у селі Петропавлівка Куп'янського району росіяни вбили чоловіка.

"Загинув 50-річний чоловік. Зазнала поранення 52-річна жінка", - повідомили в поліції Харкіської області про страшні наслідки атак.

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Буде ще складніше - окупанти обрали підступну стратегію під Авдіївкою.