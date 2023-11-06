Цієї ночі ворог атакував різними типами ракет та ударними дронами.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, під вогнем знаходилась Херсонщина – окупанти били ракетами і КАБами.

Також вибухи лунали на Миколаївщині – працювало ППО.

«Одещина - щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі», - повідомили захисники.

Зазначається, що більшість цілей вдалося знищити, але є влучання. На даний момент відомо про 5 постраждалих.

У свою чергу в Одеській ОДА показали наслідки однієї з атак. Зазначається, що сьогодні, 6 листопада, Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада російські загарбники «привітали» пам’ятку – запустили ракету, що влучила поруч.

Внаслідок удару пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.

«Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», - підкреслили в ОДА.

Також опубліковани кадри з місця влучання.

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