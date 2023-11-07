Окупанти посеред дня вдарили по Дніпропетровщині, стали видомі наслідки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу.

«Попередньо, через «приліт» люди не постраждали», - зазначили в ОДА.

Раніше в місцевих пабліках з’явилася інформація про звуки вибухів.

У свою чергу в Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

"Перебувайте в укриттях!", - закликали українців захисники неба.

Також раніше стало відомо, що окупанти скинули керовані авіабомби на Херсонщину - у Бериславі постраждали щонайменше 15 будинків, комбінат, адмінбудівля.

Також пошкоджене поліцейське авто. Правоохоронці не постраждали.

Зараз в деяких областях України знов лунає повітряна тривога.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у терміновому повідомленні повітряних Сил України.