Як повідомляє Politeka.net з посиланням на очільника Херсонської ОДА Прокудіна Олександра, російські загарбники атакували Новорайськ.

На даний момент відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждали шестеро людей.

«Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років.

Ще одній жінці 55 років медичну допомогу надали на місці.

Раніше стало відомо, що російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

"Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік", - розповідав Прокудін. Його було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Раніше, близько 9.30 армія, рф з тимчасово окупованого лівого берега почала обстріл Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади.

В район адмінбудівлі прилетіло близько 15 ворожих снарядів.

Зазначимо, 11 листопада виповнюється рік, як ЗСУ звільнили Херсон. Окупанти жорстоко за це мстяться мешканцям Херсонщини - обстріли відбуваються щодня. Майже кожного дня є жертви серед місцевого населення.

Також додамо, що ЗСУ мають великі успіхи на Херсонщині і хакріплюються но нивих позиціях для наступу на лівому березі Дніпра.

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